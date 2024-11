Ilfattoquotidiano.it - “Un miliardario inquina in un’ora e mezza più di un normale cittadino in una vita”. Il report di Oxfam per la Cop29

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

Le emissioni prodotte in tre giorni di navigazione dal super-yacht di unequivalgono a quelle che una persona appartenente all’1% più povero del mondo produce in tutta la sua. In generale, in poco più diunemette in atmosfera più CO2 di quella prodotta da una qualsiasi altra persona nell’arco di una. Il calcolo è di, che in un rapporto diffuso alla vigilia dellain programma a Baku dall’11 novembre ricorda come attraverso i loro investimenti in attivitànti e l’uso di jet e super yacht privati in media i super ricchi contribuiscano alla crisi climatica infinitamente più del contribuente medio.Considerando le emissioni prodotte dall’1% più ricco del mondo a partire dal 1990, il rapporto arriva alla conclusione che hanno prodotto un calo del Pil globale per 2.