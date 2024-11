Tvpertutti.it - UeD anticipazioni dall'8/11 al 12/11: Mario Cusitore vuole andarsene

Ledi UeD relative alle puntate che andranno in onda'8 al 12 novembre 2024 rivelano che ci saranno dei colpi di scena al Trono Over. Per Gemma Galgani arriverà una specie di delusione da Fabio, il cavaliere proveniente dal Canada che tanto la sta conquistando nell'ultimo periodo. Anche perci saranno dei momenti piuttosto concitati, al punto che il cavaliere minaccerà di andare via. Una coppia, poi, deciderà di abbandonare la trasmissione. Al Trono Classico, invece, saranno prese delle decisioni e verranno fatte delle sorprese.Spoiler UeD Trono Over: coppia via, liti, smascheramenti e «minacce»Nelle puntate di Uomini e Donne'8 al 12 novembre 2024 ci sarà un brutto colpo per Gemma Galgani. La donna continuerà ad uscire con Fabio, ma durante l'esterna ci sarà un imprevisto.