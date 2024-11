Lapresse.it - Tumori, allarme oncologi: “Meno 1.103 posti letto in 10 anni”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

in Italia: per il trattamento e la cura sono diminuiti iin Italia. La denuncia arriva dall’Aiom, l’associazione dia Medica che chiede maggiori risorse alle istituzioni e, al contempo, sottolinea come oltre il 45% di morti per neoplasie sia associato a fattori di rischio modificabili.Il crollo dei“Domanda e offerta di assistenzaca vanno a velocità diverse. Serve un cambio di passo, con lo stanziamento di fondi per creare più spazi e assumere personale. In 10, sono stati tagliati 1.103pubblici ina Medica: nel 2012 erano 5.262, ridotti a 4.159 nel 2022”. Lo ha detto Francesco Perrone, presidente Aiom (Associazione Italiana dia Medica), nella conferenza stampa di apertura del XXVI Congresso Nazionale della società scientifica oggi a Roma.