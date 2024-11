Gaeta.it - Spot Atri: gli studenti creano un video per promuovere la donazione di sangue

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter In occasione di un evento speciale, il teatro Comunale diospiterà, il 15 novembre a partire dalle ore 10, la presentazione di un progetto innovativo che unisce l’arte della cinematografia con un’importante causa sociale. La sezione “G. Di Giancroce” dell’Associazione Volontari Italiani di, in collaborazione con il Comune di, presenterà unorealizzato daglidel Polo Liceale “L. Illuminati” nell’ambito di “Unoper la Vita“. Questa iniziativa è parte di un ampio programma volto a sensibilizzare i giovani sull’importanza delladi, risorsa vitale per molte persone in situazioni di emergenza.Un progetto di rilevanza socialeIl progetto “Unoper la Vita” si propone di educare e coinvolgere i giovani riguardo alladi, non soltanto come un gesto di grande altruismo ma anche come un’opportunità di apprendimento e crescita personale.