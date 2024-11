Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza, scendono in campo gli street tutor

Dopo diversi rinvii rispetto al tabellino di marcia inizialmente fissato, ha preso ufficialmente il via l’altra sera, a Castelfranco Emilia, il servizio di, l’iniziativa con la quale l’amministrazione comunale intende implementare la risposta alle richieste diterritoriale espresse dalla cittadinanza, avvalendosi di volontari specializzati. "Gli– spiegano dal Comune - sono figure specificamente addestrate e qualificate in conformità alle direttive della Regione Emilia-Romagna e costituiscono un presidio dinamico, volto ad affiancare l’operato del comando di polizia locale". L’esperienza in corso, confermano sempre dall’amministrazione, è in una fase di sperimentazione, "che consentirà una raccolta analitica di dati, elemento essenziale per una successiva valutazione in merito alla possibile estensione del servizio anche alle frazioni e ad altre zone nevralgiche del territorio" (attualmente si muovono in zona centro, ndr).