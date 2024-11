Anteprima24.it - Riparazione condotta idrica, stop in alcune zone del Salernitano: i comuni e le strade interessate

Tempo di lettura: 3 minutiIl servizio idrico indeidi Angri, Bracigliano, Corbara, Nocera Superiore, Pagani e Sant’Egidio del Monte Albino sarà sospeso dalle 8.00 di lunedì 11 novembre alle 01.00 di martedì 12 per consentire ladi perditasullaadduttrice integrativa gestita da Ausino spa (servizi idrici integrati) e situata nel Comune di Acerno (Salerno).E’ quantoca la Gori. Vi sarannoda mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione e località in cui sarà disposto il servizio idrico sostitutivo per tutta la durata delloidrico. Ad Angri sono: via Casalanario, via Cimitero vecchio, via Cupa Mastrogennaro, via Cuparella, via Ponte Aiello e tutte le relative traverse. (servizio idrico sostitutivo con batteria di fontanine presso via alveo S.