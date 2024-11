Lanazione.it - Produzione di idrogeno, assegnati dieci milioni alla Regione

10di euro per progetti di particolare valenza territoriale per ladi. L’annuncio è stato dato nel corso della Conferenza delle Regioni e di quella Stato Regioni da parte del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. È stata data così risposta positiva alle richieste avanzate dstessaUmbria in meritonascita di una Hydrogen Valley. Il Mase finanzierà questa progettualità con risorse nazionali da impegnare entro il corrente anno, e non più con il Pnrr come inizialmente ipotizzato dal Governo. La– è detto in un comunicato di Palazzo Donini – in attesa della formalizzazione degli atti ministeriali "avvierà a breve le procedure per promuovere gli investimenti delle imprese finalizzati proprioe all’utilizzo dell’per la mobilità, contribuendo così a superare gli ostacoli che fino ad oggi hanno impedito la diffusione di questa tecnologia".