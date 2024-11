Spazionapoli.it - Osimhen, il doppio annuncio sul futuro spiazza Napoli: si complica tutto

Leggi l'articolo completo su Spazionapoli.it

Cosa ne sarà deldi Victor? L’attaccante di proprietà della SSC, ora in prestito al Galatasaray, è al centro di numerose voci di mercato.Manca poco più di quarantotto ore all’inizio della sfida tra l’Inter e il: un match che può dire molto sulle ambizioni Scudetto degli azzurri e che può dare indicazioni importanti sul destino della Serie A. La speranza di Antonio Conte è che ci possa essere una reazione importante dopo la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, che ha ridimensionato, seppur in minima parte, l’entusiasmo. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, ha parlato chiaro: l’obiettivo minimo è il ritorno in Europa, ma in ogni caso serve un segnale importante da San Siro.Ci si aspetta qualcosa in più anche da Romelu Lukaku: Big Rom è stato richiesto con forza da Conte, che in estate ha dovuto gestire nel migliore dei modi la vicenda