L’8 novembre arriva con un messaggio chiaro dalle stelle: rilassatevi e imparate a ridere di voi stessi! Non è il giorno giusto per drammi o grandi cambiamenti, ma perfetto per fare un po’ di autoironia. Vediamo cosa hanno da dire gli astri, con una buona dose di sarcasmo, per rendere questa giornata un po’ più leggera! Ariete(21 marzo – 19 aprile)Oggi sei l’immagine della determinazione. a procrastinare. Hai mille obiettivi e zero voglia di muovere un dito. Ricorda che “fai da te” è una gran cosa, ma il “lo faccio domani” non costruisce imperi. Riposati pure, tanto sei già stanco.Toro (20 aprile – 20 maggio)Continui a voler fare solo ciò che ti piace, peccato che oggi non sia previsto nessun “Festival del Divano”. Nel frattempo, cerca di non lamentarti troppo: è vero che le persone ti capiscono, ma se parlassi anche d’altro oltre che del cibo, non guasterebbe.