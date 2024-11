Calciomercato.it - Occasione low cost dal Manchester United: il Milan fiuta l’affare

Illavora sul presente e sul futuro guardando anche alle migliori occasioni di mercato in giro per l’Europa. Un nome intrigante potrebbe arrivare dalla Premier League Ilè reduce da quella che è forse la vittoria più bella e significativa della stagione fino a questo momento. In settimana la truppa di Fonseca ha fatto bottino pieno battendo a domicilio il Real Madrid dell’ex Carlo Ancelotti con un sonoro 3-1.lowdal: il– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Vittoria fondamentale per il cammino Champions di Morata e soci, ma anche e soprattutto per il morale della squadra rossonera, caricata dall’aver mandato al tappeto in maniera così importante i campioni d’Europa in carica. Un successo che conferisce quindi sicurezze ad un club che spesso in questa prima metà di annata ha incontrato difficoltà.