Nuovo incidente lungo la Monti Lepini | 26enne va troppo forte e travolge un’altra auto Ricoverato in ospedale

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Priverno (LT) sono intervenuti a seguito di unstradale avvenuto presso un’intersezione sulla Strada Regionale 156 dei, che ha visto coinvolte duevetture. I veicoli erano condotti rispettivamente da un uomo di 79 anni e da un.Dinamica dell’L’si è verificato quando il 79enne, immettendosi nella strada regionale, è stato tamponato dall’condotta dal giovane di 26 anni. Quest’ultimo stava percorrendo la strada in direzione Frosinone-Latina a una velocità non adeguata alle condizioni del tratto stradale. Secondo quanto riportato nel Gazzettino dei Carabinieri, la mancata moderazione della velocità ha portato alla collisione tra i due veicoli.Conseguenze dell’Sul luogo dell’è intervenuto il personale del 118, che ha provveduto a trasportare ilall’di Latina per ulteriori accertamenti.