Gaeta.it - Milano ospita lo Swiss Winter Village: un’invitante esperienza di sci, tradizione e gastronomia

Facebook WhatsAppTwittersi prepara a vivere una magica anteprima dell’inverno svizzero grazie allo, un evento realizzato da Svizzera Turismo, in programma in Piazza Gae Aulenti dal 7 al 17 novembre. Questa manifestazione punta a trasferire nel cuore della città l’atmosfera incantevole delle Alpi, con una combinazione di neve artificiale, mercatini natalizi e sport sulle piste. Con l’obiettivo di promuovere il turismo svizzero, il villaggio offre esperienze coinvolgenti che includono attività sportive e opportunità per esplorare le tradizioni alpine e i sapori tipici.La struttura del villaggio svizzero aCosì come nella Svizzera reale, lodioffre una struttura sapientemente allestita. Con una superficie di 850 metri quadri, il villaggiouna pista da sci sintetica di Neveplast, chalet tematici e container stilizzati che evocano i vagoni del nuovo Eurocity, il treno che collega l’Italia alla Svizzera.