Quotidiano.net - Meloni-Schlein, nuove frecciate. “Sinistra al caviale”. “Mai mangiato, ma non sopporto l’olio di ricino”

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Roma, 8 novembre 2024 – Nuovo botta e risposta a distanza tra Giorgiaed Elly. Dopo la querelle di ieri, oggi la premier ha rincarato la dose punzecchiando la leader dem: “Ieri Ellyha detto che io svilisco i diritti sindacali perché a una trasmissione radiofonica leggera ho risposto a un sms leggero, dove dicevo che non mi sentivo bene ma che ero comunque a fare il mio lavoro”, ha incalzato la presidente del Consiglio durante un punto stampa dal Consiglio europeo a Budapest. "Mi spiace che anche su questo si riesca a fare polemica, non so cosa si intenda per 'svilire i diritti sindacali' che questo governo difende molto meglio dellaal, ma so che sono abituata a fare il mio lavoro anche quando non sono nella massima forma perché ho preso un impegno con gli italiani".