Lanazione.it - "Mandate l’esercito". La rabbia degli orafi. Giordini: "Ora basta"

di Gaia Papi AREZZO "Siamo stufi. Ora ci devono mandare". E’ una Giordanaarta e delusa a parlare dopo l’ennesimo colpo ad una ditta orafa del nostro comparto, il 21esimo dall’inizio dell’anno. "Il 15 novembre segna la scadenza per il pagamento delle tasse, l’istinto sarebbe di organizzarsi per non pagarle" continua la presidenteConfindustria Toscana sud della Consulta. "Ricordo che quando a giugno rapinarono la villa di Roberto Baggio immediatamente vennero inviati i corpi speciali, e i ladri vennero arrestati. Ci fu una grandissima mobilitazione, una caccia all’uomo, che dette i suoi frutti. So che la scorsa sera, quella del furto, in Valdichiana c’era un gran quantità di forze dell’ordine a sorvegliare la zona, già bersagliata recentemente da diversi colpi alle aziende di preziosi.