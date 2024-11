Biccy.it - Maica chiude con Tommaso: “Un cucaracho travestito da bravo ragazzo”

Questa al Gran Hermano sarebbe dovuta essere la settimana dell’amore fraBenedicto eFranchi, ma quando il gieffino è arrivato in Spagna ha subito messo le cose in chiaro: in lei vede solo un’amicizia. Il problema è che lo ha detto prima a tutti i concorrenti e solo in un secondo momento a lei. “A me quello che hai fatto non mi piace” – gli ha detto lei – “Non mi piaci come ti sei comportato. Non mi piacciono le persone così, ovvero che non vanno dalla diretta interessata a parlare ma che fanno chiacchiere e blablabla con altre persone. Soprattutto quando si tratta di un tema delicato“.delusa da: “Hai detto a tutti che non ti piaccio” https://t.co/2o7qU2KXW2 #GrandeFratello— BICCY.IT (@BITCHYFit) November 7, 2024con: “Unda”Questa sera, durante la diretta del Gran Hermano, il conduttore ha chiesto acosa ne pensasse e lei è stata molto diretta: “è unda“.