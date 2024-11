Ilfattoquotidiano.it - Jannik Sinner e l’ispirazione di Valentino Rossi: “Ho letto una sua intervista, il mio cappellino come il suo casco da moto”

Per, giocare con ilha un valore speciale, quasi rituale. “Giocare con ilper me è molto importante, quasiilper i piloti diGP”, ha rivelato il numero uno del tennis mondiale parlando a Torino in vista dell’inizio delle Nitto Atp Finals 2024. Un accessorio che per lui rappresenta non solo uno strumento tecnico, ma una vera e propria barriera mentale, capace di isolare il campo e di lasciarlo solo con il suo tennis. “In unaha detto che quando abbassa la visiera per lui esiste solo la gara. Per me è quando inizia a esserci solo il tennis”. Un modo, quello di, per rimarcare quanto anche lui,il nove volte campione del mondo delle due ruote, necessiti di uno spazio mentale unico e inviolabile per esprimere il proprio talento.