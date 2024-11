Terzotemponapoli.com - Jankulovski: Napoli in alto, Milan senza leader

L’ex calciatore e attuale dirigente sportivo, Marek, ha partecipato al programma “Champions Lounge”, uno spazio settimanale di analisi calcistica in onda ogni giovedì sul canale Twitch. Durante la sua intervista,ha parlato delle sue esperienze passate e delle attuali dinamiche nel calcio.: Il Legame con ile il Loro Successoha espresso grande soddisfazione nel vedere ilal vertice del calcio italiano: “È fantastico vedere ilcosì in, una squadra con cui ho condiviso una parte della mia carriera, anche se quei due anni non sono stati ideali a causa delle difficoltà che la società stava attraversando. Nonostante ciò, dal punto di vista personale, mi sono sempre trovato bene. Ora gli azzurri stanno davvero facendo bene e sono molto felice per loro.