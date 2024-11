Ilgiorno.it - Incendio a Somma Lombardo: casa distrutta, un intossicato e un ferito

Leggi l'articolo completo su Ilgiorno.it

(Varese), 8 novembre 2024 – Una villetta devastata dalle fiamme e due feriti. È il bilancio dell’scoppiato nella sera di giovedì 7 novembre in via Fantoni, frazione Coarezza, a. Sul posto un grande spiegamento di soccorritori fra ambulanze e vigili del fuoco dal distaccamento di Busto-Gallarate, un’autobotte e un’autoscala dalla sede centrale di Varese e un’autopompa da Tradate. Il personale sanitario invece si è preso cura della proprietaria della villetta intossicata dal fumo, che è stata trasportata in ospedale. Durante le operazioni di spegnimento, che si sono protratte sino a notte, un vigile del fuoco si è infortunato, cadendo. Le sue condizioni non sono state giudicate grave