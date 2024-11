Secoloditalia.it - Il “sessista” Trump nomina Susie Wiles capo di Gabinetto. È la prima donna nella storia Usa

Leggi l'articolo completo su Secoloditalia.it

, 67 anni, regista invisibile del trionfo elettorale di Donald, è il nuovodidel presidente Usa. Il leader tycoon l’hata sua Chief of Staff alla Casa Bianca. È lastatunitense a ricoprire questo ruolo. Tenace, innovativa, intelligente, rispettata da tutti (parole di), da oggi è il più importante membro dell’ufficio esecutivo del 47esimo presidente americano, una sorta di “primo ministro”. Il “” Donald, con buona pace del racconto dei democratici e della stampa progressista, si affida a unache ha tutte le caratteristiche per orientare al meglio i prossimi quattro anni di amministrazione Usa. Nota per nervi d’acciaio e professionalità, da anni è il vero cervello organizzativo delle campagne di