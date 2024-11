Thesocialpost.it - Il posto dell’amore nel mismatch delle relazioni: il nuovo romanzo di Giulio Perrone

Mentre si dipana il sapiente intreccio cheordisce nelTante Parole e poi l’amore, chi legge non può non chiedersi se, dopo tanto parlare appunto, alla fine l’amore arriverà davvero. Per tutto il libro infatti l’autore accompagna il lettore nel terreno scosceso dei legami affettivi, gli mostra come sia facile scivolare, quante e quali siano le trappole del dover essere che condannano i personaggi a condurrevite in bilico. Non c’è spazio, nelle vicende narrate, per l’autenticità dei sentimenti: ciascuno indossa una maschera che lo allontana dai suoi reali desideri in quella che si delinea sempre più chiaramente come una vera e propria “alienazione” collettiva, a voltre struggente, proprio nel suo essere senza scampo. Il falso sé: connessi eppure estraneiscava nella psicologia dei personaggi, ne mostra i lati oscuri, l’insidia dell’apparenza e, nel fare ciò, svela le contraddizioni più profonde dell’animo umano.