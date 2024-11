Calciomercato.it - Hummels ai margini della Roma, via a gennaio: resta in Serie A

Leggi l'articolo completo su Calciomercato.it

Matsin disparte per motivi non solo tattici e il tedesco si guarda intorno per: l’ipotesi inA sarebbe clamorosaLadi Juric fatica, stenta, fa pochissimi punti e non gioca bene. Ma se prima l’allenatore croato aveva l’alibi di essere sostanzialmente da solo al comando su una nave in tempesta che neanche conosce, in uno spogliatoio burrascoso, nelle ultime settimane stanno sparendo anche questi che pureno corretti.(LaPresse) – calciomercato.itPerché le dichiarazioni positive, in cui fa i complimenti alla squadra per una “grande partita” o l’intensità “pazzesca” dopo pareggi o sconfitte, proprio non vanno giù ai tifosi. Così come non vengono digerite le continue esclusioni di Matsdall’undici titolare. Da quando è arrivato a Trigoria, a inizio settempre, ha messo insieme una mezz’ora scarsa nell’ultima parte di Fiorentina-, con tanto di autogol che più beffardo non si poteva.