Ilrestodelcarlino.it - Furto al museo Mattei di Pesaro, sparito un cimelio: a giudizio la nipote

Acqualagna (), 8 novembre 2024 – Rosangeladi Enrico, ex presidente dell’Eni, e suo marito Alessandro Curzi saranno processati a Urbino il prossimo 4 aprile. La Procura di Urbino ha chiesto e ottenuto ilimmediato per i due imputati. Dovranno rispondere diin concorso della radio a transistor, una delle prime degli anni ’50, appartenuta ad Enrico, zio di Rosangela, sparita lo scorso 25 agosto dalche porta il suo nome ad Acqualagna. Rischiano una pena da tre a sei anni di reclusione e una multa da 927 a 1500 euro. Il Comune di Acqualagna aveva fatto denuncia contro ignoti, consegnando filmati delle telecamere: “Nel pomeriggio del 25 agosto scorso – raccontano il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi – ladi Enricoè in visita al nostrointitolata al fratello di suo papà, già presidente dell’Eni e fondatore del quotidiano Il Giorno, di cui custodiamo alcuni oggetti tutti catalogati dal Ministero.