Calcionews24.com - Franco Baresi: «I miei viaggi nel calcio. Berlusconi mi ha sempre sorpreso, mio fratello Beppe mi ha aiutato. Camarda è un ragazzo equilibrato. Avrei potuto giocare di più se…»

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Le parole di, ex difensore e capitano del Milan, sulla sua lunga carriera in rossonero. Tutti i dettagli in merito «Ancora in gioco. Ilo interiore del Capitano»: è il titolo dell’ultimo libro scritto da, storico numero 6 del Milan di Silvio. Ecco alcuni estratti dell’intervista al Corriere della Sera, .