Dhl service di ultima generazione. Ecco l'hub da dieci milioni di euro

SESTO FIORENTINO (Firenze) Una riqualificazione nel segno del Rinascimento e, trattandosi dell’area fiorentina, il paragone è più che mai calzante. Ieri mattina è stata presentata la riqualificazione delCenter DHL Express Italy di Sesto Fiorentino, nell’area industriale dell’Osmannoro, che è stato completamente rinnovato con un cospicuo investimento di 10,5di. Cifra notevole che ha permesso di intervenire sia sulla palazzina uffici (interamente ripristinati) di quasi 1500 metri quadrati sia del magazzino di 4mila metri quadrati. Oltre al rinnovamento del sistema per lo smistamento delle spedizioni, in grado di processare 2.000 colli all’ora in uscita e 2.500 in entrata, sono stati installati nuovi impianti di riscaldamento e raffrescamento abbinati a un impianto fotovoltaico da 120kW con un considerevole abbattimento delle emissioni di CO2.