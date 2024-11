.com - Cordio pubblica il nuovo singolo Ritratto di lei

Leggi l'articolo completo su .com

di lei è il terzoche anticipa il terzo album die trae ispirazione dal mondo di Enzo Carelladi lei è il terzoche anticipa il terzo album di, autoprodotto e distribuito da Ada. Dopo Gelsomini e Cucciolone – di cui sono state recentementete due live session su YouTube – il cantautore catanese svela un’altra faccia del suo prossimo lavoro che trae ispirazione dal mondo di Enzo Carella, dove a creare significato è la magia del suono. Una prova inedita perche si è fatto riconoscere per una scrittura lineare e narrativa dei testi e che, in questo caso, si lascia coinvolgere in una suggestione fonetica e onirica, con un sogno che diventa realtà nello special.Il pezzo descrive un desiderio – ossessivo e mai possessivo – per qualcuno o per qualcosa, una contemplazione astratta, un’adorazione di stilnoviana memoria.