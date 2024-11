Napolipiu.com - Conte svela il piano anti-Inter: i compiti speciali per McTominay e Politano

Il tecnico del Napoli prepara la strategia per neutralizzare i punti di forza nerazzurri a San SiroAntonioha unpreciso per affrontare l’nella sfida di domenica sera a San Siro. Il tecnico del Napoli ha studiato nei minimi dettagli la squadra di Inzaghi, concentrandosi in particolare su due situazioni di gioco che potrebbero risultare decisive.La strategia per arginare l’Come riporta La Repubblica,ha dato istruzioni specifiche a Scotte Matteo. Lo scozzese avrà il compito di pressare costantemente Calhanoglu, vero regista della manovra nerazzurra, mentre l’esterno azzurro dovrà limitare le incursioni offensive di Dimarco, supportato da Di Lorenzo.Il nuovo assetto offensivoMa le novità tattiche non si limitano alla fase difensiva.sta preparando una importante variazione nel reparto avanzato.