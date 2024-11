Inter-news.it - Conte, rieccoti! Inter-Napoli per una speciale ‘prima volta’

Leggi l'articolo completo su Inter-news.it

Antonioè pronto a tornare a San Siro da avversario in occasione di. Il tutto dopo aver lasciato la panchina nerazzurra come un fulmine a ciel sereno dopo aver conquistato il diciannovesimo scudetto della storia del club. Una.RITORNO IMPORTANTE –non sarà una partita normale. Non solo perché è già un crocevia importantissimo per la corsa allo scudetto, ma anche per il ritorno sia di Romelu Lukaku (già avvenuto anche lo scorso anno con la maglia della Roma) sia di Antonio. Per il tecnico sarà unaprima volta. Infatti è per lui il primo ritorno a San Siro da avversario dopo lo scudetto vinto nella stagione 2020-2021, il numero diciannove del club nerazzurro. Sulla panchina del Tottenham, infatti, il tecnico non ha mai avuto modo in Champions League di affrontare l’da ex: un ritorno a San Siro sì, ma contro il Milan.