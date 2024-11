Davidemaggio.it - Classifica FIMI dall’1 al 7 novembre 2024: Kid Yugi in vetta negli album

C’è il rapper 23enne Kid, al secolo Francesco Stasi, al vertice deglidellarelativa alle vendite e agli ascolti streaming da venerdì 1 a giovedì 7. Tutti i nomi del diavolo, versione deluxe del suo ultimo lavoro, sale infatti fino alla. Nei singoli continua invece, per la sesta settimana consecutiva, il dominio di Per due come noi di Olly e Angelina Mango. Ecco tutti gli aggiornamenti.– I singoliNei singoli, per la terza volta consecutiva, si riconferma la Top3 formata dalla capolista Per due come noi, seguita da Il filo rosso di Alfa e Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Avanza invece alla #4 Mi piacciono le armi di Simba La Rue (+3), seguita dalla quinta Amore disperato di Achille Lauro (+3). Scende, rispetto alla scorsa chart, Heets di Lele Blade feat.