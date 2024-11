Agi.it - Cittadinanzattiva presenta 20 esposti alla Corte dei Conti sull'utilizzo dei fondi LEA

AGI - “I Lea sono lo strumento di attuazione dell'articolo 32 della Costituzione, perché garantiscono a tutti i cittadini il diritto fondamentalesalute attraverso livelli di assistenza essenziali e omogenei. Chiunque, con qualunque motivazione, ne ha impedito per anni o dovesse impedirne ancora l'aggiornamento opera a danno dei cittadini e a discapito dell'interesse generale. Su questo non ammetteremo più alcun indugio, tanto meno da parte delle istituzioni corresponsabili dell'attuazione della Costituzione. Rimbalzare i decreti fra Stato e Regioni non è più una opzione, a maggior ragione che, pur con i Lea sospesi dal 2017, sempre dal 2017 vengono erogatia essi destinati sul cuichiediamo chiarezza e trasparenza”. Cosìche, insieme ad altre venti organizzazioni civiche e di pazienti - A.