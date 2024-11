Liberoquotidiano.it - Chiavarina? La sedia di Papa Francesco, Sergio Mattarella e ora anche Giorgia Meloni

Si chiama "", con la c miinuscola. Si tratta di una segna in legno artigianale creata nel lontano 1807 da Giuseppe Descalzi, ebanista di Chiavari, da cui il nome. Fu creata dietro l'invito dell'allora presidente della Società Economica di Chiavari. Si tratta di una rielaborazione di unafrancese in stile impero: ne è stata semplificata la struttura e l'apparato decorativo. Questaebbe sin dal principio un enorme successo, tanto che in breve nacquero diverse manifatture nella zona di Chiavari. Amata da Antonio Canova, Napoleone III e Alberto di Savoia, il modello subì un declino con l'avvento della Thonet, un modello austriaco prodotto in serie e molto costoso. Poi, nel 1955, l'architetto Gio Ponti si ispirò proprio allaper produrre unada Cassina, il cui nome era Superleggera 6999.