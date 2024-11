Cancro cioccolatini per la ricerca | Airc chiama il Paese a sostegno di 6 mila scienziati e centinaia di progetti

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Dal 1995 I Giorni delladi Fondazioneaccendono i riflettori sul tema del, per informare il pubblico sui progressi dellaoncologica e raccogliere nuove risorse da destinare al lavoro di circa 6.000 medici eper la prevenzione, la diagnosi e la cura dei tumori.Gli appuntamentiI Giorni dellahanno preso il via con la cerimonia al Palazzo del Quirinale e proseguono coinvolgendo le trasmissioni televisive e radiofoniche della Rai, i media, gli studenti delle scuole superiori e dell’università, gli stadi di calcio della Serie A e della Nazionale e migliaia di volontari, coordinati da diciassette uffici regionali, per distribuire sulle piazze idella, disponibili per tutto il mese anche nelle filiali Banco Bpm, partner istituzionale di, e online su Amazon.