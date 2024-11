Calcionews24.com - Biasin non ha dubbi: «Lukaku? Si va verso l’indifferenza, per Conte l’accoglienza invece sarà molto…»

Leggi l'articolo completo su Calcionews24.com

Fabrizioha rilasciato alcune dichiarazioni sulche San Siro riserverà ai due ex Inter:. Si avvicina il big match di campionato in programma a San Siro domenica sera va infatti in scena la sfida tra Inter e Napoli, scontro importante in chiave vetta del campionato.ai microfoni di Radio Marte si è espresso non solo in merito al big .