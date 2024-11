Tg24.sky.it - "Be the Hope": a Milano il gala dell'associazione Robert F. Kennedy Human Rights Italia

Leggi l'articolo completo su Tg24.sky.it

Si chiama "Be the" ilannualeF.che quest'anno si è tenuto anella serata di giovedì 8 novembre. A "La Pelota" in Brera per l'iniziativa erano presenti Kerry, presidentessa onoraria di RFK, Stefano Lucchini, presidentein, e Federico Moro, segretario gnerale, oltre che i rappresentanti di player industrialini, istituzioni e leader del terzo settore. Tutti sono stati impegnati nella raccolta fondi per sostenere i progettia RFK, dedicati alla promozionea cultura dei diritti umani, quest'anno anche con alcune novità.