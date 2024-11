Dilei.it - Barbara D’Urso, sfuma l’opzione Sanremo: Carlo Conti la stronca sul nascere

Sebbene da qualche tempo la sua presenza in tv non sia più costante come un tempo, il nome diè ancora capace di polarizzare l’attenzione su di sé. Nelle ultime settimane infatti voci di corridoio volevano l’ex volto di Mediaset accanto anella conduzione del Festival di, ma ci ha pensato lui stesso a smentire le indiscrezioni,ndo sulogni pettegolezzo., niente Festival di: le parole diAnno dopo anno il nome diviene associato al Festival di: il 2025 sembrava essere l’anno giusto per l’ex volto di punta di Mediaset che, ormai da tempo lontana dal piccolo schermo, avrebbe potuto tornare in tv con un ruolo di prestigio. Ed è innegabile che il suo nomenua ancora ad attirare l’attenzione degli spettatori, specialmente dopo essere stata allontanata da Mediaset senza troppe cerimonie dopo 23 anni di attività.