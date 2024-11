Chiccheinformatiche.com - Attenzione alle false convocazioni giudiziarie, l’allarme della polizia postale

Leggi l'articolo completo su Chiccheinformatiche.com

Allarme Phishing:a nome del CapoRecentemente, laha diffuso un’importante nota riguardante una nuova e pericolosa campagna di phishing che sta colpendo numerosi cittadini. Questa truffa sfrutta il nome del Capo– Direttore GeneralePubblica Sicurezza, identificandolo falsamente come Direttore del Reparto di Cybercrime.Il raggiro si presenta sotto forma di una falsa convocazione giudiziaria, abilmente confezionata per sembrare autentica grazie all’utilizzo di loghi istituzionali. La comunicazione fraudolenta minaccia il destinatario con l’emissione di un mandato di arresto per reati gravissimi, come la pedopornografia in rete, qualora non risponda fornendo spiegazioni immediate. L’intento dei malintenzionati è chiaro: generare uno stato di forte ansia e spingere la vittima a ricontattare il truffatore.