Atp Finals Torino 2024 programma e orari domenica 10 novembre con Sinner

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Il, glie l’ordine di gioco delle ATPdiper la giornata di10. L’attesa è terminata, così dopo il sorteggio avvenuto presso il Grattacielo Intesa Sanpaolo, si può avviare il conto alla rovescia verso i primi incontri.il tutto esaurito è previsto per una giornata subito importante: scende in campo Jannikcontro Alex De Minaur in sessione serale, ovvero non prima delle 20.30. Nel pomeriggio, invece, la sfida tra Medvedev e Fritz.LUNEDI 11I GIRONI DI SINGOLARE E DOPPIOCALENDARIO E COPERTURA TVMONTEPREMI ATPSINGOLAREMONTEPREMI ATPDOPPIOILDI10CENTRE COURTOre 11:30 – (3)Koolhof/Metkic vs (5) Purcell/ThompsonOre 14:00 – (4) Medvedev vs (5) FritzOre 18:00 – (2)Granollers/Zeballos vs (7)Heliovaara/PattenOre 20:30 – (1)vs De Minaur Atp10conSportFace.