Apoel-Fiorentina 2-1 Palladino | Partita decisa su episodi si difendevano molto bassi

Raffaeleha parlato nel post-di2-1, match della terza giornata della Conference League 2024/2025. Amara trasferta in terra cipriota per i viola, che si fermano dopo una lunga striscia di vittorie tra campionato e coppa. “Queste partite si decidono sugli, ci hanno fatto male su due ripartenze. Non era semplice, abbiamo commesso qualche errore tecnico ma loro comunque si– spiega il tecnico dei Viola – Adesso penseremo alla prossima, cercando di analizzare cosa abbiamo fatto bene e cosa no.”Diversi errori soprattutto in difesa, reparto che ha evidenti responsabilità specie sul secondo gol dell’. “Più si lavora insieme e più si capisce, sicuramente ci sono dei meccanismi e degli automatismi che oggi sono mancati. Però se si considera che Terracciano non ha fatto parate, si capisce che non si può dare la colpa alla difesa.