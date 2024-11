Gaeta.it - Tragedia a Taverna: un ragazzo muore durante un allenamento di calcio

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un tragico evento ha colpito la comunità di, un comune in provincia di Catanzaro, dove un giovane calciatore di soli 12 anni ha perso la vita in circostanze drammatiche. Il malore improvviso del ragazzino, avvenutouna seduta di, ha lasciato tutti increduli e in stato di choc.Il drammatico epilogo di unLa scena si è consumata sul campo sportivo, dove il dodicenne, entusiasta come ogni altro giorno, stava partecipando ad un normalecon i suoi compagni di squadra. Testimoni oculari riferiscono che, all’improvviso, ilsi è accasciato al suolo, stroncato da un malore che non gli ha dato scampo. La situazione è rapidamente degenerata e la paura ha preso il sopravvento. Il padre del, presente in tribuna per osservare il figlio, ha vissuto momenti di angoscia indescrivibili.