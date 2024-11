Lanazione.it - Sostituite due valvole cardiache senza aprire il torace. È la prima volta in Europa

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Massa, 7 novembre 2024 – Ancora un successo sanitario in Toscana. È avvenuto all’ospedale del Cuore di Massa, dove in una unica seduta operatoria sono statedueil. Una tipologia di intervento definitiva ibrida perché prevede l’applicazione di tecniche sia transcatetere (attraverso i vai sanguigni) sia endoscopiche (mini invasive). Una tipologia non era mai stata documentatain, e adesso applicata in Monasterio, con esiti positivi, su due pazienti. Entrambi presentavano problemi importanti a due, la aortica e la mitrale, con effetti pesanti sulla qualità di vita. Per il complessivo quadro clinico, sottoporre i pazienti ad interventi con tecniche cardiochirurgiche standard, con apertura dello sterno e tempi operatori più lunghi, avrebbe comportato un rischio troppo elevato.