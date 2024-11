Solo a 56 anni Max Pezzali ha finito la sua vita da bamboccione. Mamma Alba ha donato al figlio la maggioranza delle sue società musicali

Leggi l'articolo completo su Open.online

Contrariamente a quanto sembra nella fortunata serie tv Hanno ucciso l’uomo ragno sulla nascita e il successo degli 883, il rapporto fra Maxe laScanavini (80) non è stato complicato e lei fin dall’inizio ha seguito passo a passo la carriera del, diventando anche l’azionista disue attività.quando ilha compiuto 56ha deciso di staccare il cordone ombelicale dal figliuolo che poteva volare (quasi) da.Anno d’oro per la Alligator Alley che laha finalmente consegnato alIl cantante che ha fondato insieme all’amico Mauro Repetto gli 883 per poi proseguire quasi subito la carriera da solistal’anno scorso è diventato azionista didellache gestisce i suoi diritti e gli eventi, la Alligator Alley.