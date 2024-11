Oasport.it - Sollevamento pesi, Nino Pizzolato si è operato alla schiena: “Era necessario, ora mi sento molto bene”

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

si prepara ad affrontare un nuovo capitolo della sua carriera agonistica, dopo le due medaglie olimpiche consecutive ottenute a Tokyo e Parigi, con l’obiettivo di arrivare in salute ai prossimi Giochi di Los Angeles 2028. La stella dellastica italiana dell’ultimo lustro, reduce da un biennio estremamente complicato a livello fisico per problemi, si è sottoposto ad un intervento chirurgico per cercare di risolvere la situazione in via definitiva.“Ho gareggiato a Parigi lottando contro i miei avversari, ma soprattutto con un doloreche mi assillava dal settembre 2022. Sono stati anni durissimi in cui assieme allo staff medico della FIPE abbiamo fatto i miracoli per gestire la qualificazione olimpica e poter raggiungere un risultato storico: conquistare la seconda medaglia di bronzo dopo Tokyo 2020“, scrive l’atleta siciliano in un post su Instagram.