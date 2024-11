Ilrestodelcarlino.it - ‘Salotto’ blindato per Natale. Varchi agli accessi: si parte

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Babboassieme alla slitta porterà anche i blocchi per blindare l’isola pedonale. I lavori per chiudere glialsarebbero dovuti partire già nei prossimi giorni, ma servirà un po’ di pazienza. Nonostante questo, in municipio non hanno voluto rimandare a dopo le festività. Infatti a inizio settimana è partita la gara per l’assegnazione dei lavori. Una fase che dovrebbe chiudersi entro la settimana. Poi già dalla prossima dovrebbero vedersi operai al lavoro, spiegano dall’amministrazione. I tempi sono stretti perché il villaggio difarà la sua comparsa dal 24 di novembre, come previsto nella tabella di marca. Quel giorno festa grande e luci accese. Ma i lavori per blindare li centro non saranno terminati. Si andrà avanti nelle settimane successive. Per posizionare i pilomat, le colonnine che si alzano sbarrando l’accesso, non serviranno interventi particolarmente invasivi, ma vanno coordinate tutte le maestranze.