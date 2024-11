Sport.quotidiano.net - Royale Union SG-Roma 1-1: Mancini illude, ma i giallorossi si fanno ancora rimontare

Bruxelles 7 novembre 2024 - Lasiuna volta si fa rimonare, riuscendo quantomeno a conservare un punto. Allo stadio Re Bandovino di Bruxelles inon vanno oltre l'1-1 contro laSaint-Gilloise. Al vantaggio di, risponde Mac Allister, in una rete sinistramente simile a quella subita contro il Verona, con l'errore in uscita di Svilar, che scivola aprendo lo specchio all'avversario. In classifica isalgono 5 punti in questa Europa League, ma Juric mancauna volta la chance di ottenere i tre punti in trasferta. Primo tempo Pocognoli sceglie il 3-5-2 alla fine per affrontare i. In difesa Sykes, Burgess e Machida compongono la linea arretrata davanti a capitan Moris. Mac Allister è recuperato e gioca sull'esterno di destra, con Niang sul lato opposto.