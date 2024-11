Rischio nuovi dazi Usa su made in Italy

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

18.22 La stretta suiannunciata dal futuro presidente Usa Donald Trump in campagna elettorale rischia di costare all'Italia oltre 4 miliardi di euro. E' il risultato di una simulazione realizzata da Prometeia, che ipotizza due scenari di aumenti tariffari. Il primo prevede un aumento di 10 punti solo sui prodotti che sono già sottoposti ae stima un costo aggiuntivo di oltre 4 mld per il sistema della moda. Il secondo simula un aumento tariffario generalizzato di 10 punti con un costo aggiuntivo di 7 mld per la meccanica.