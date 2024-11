Ilgiorno.it - Quanto vale la cultura. Solo il calcio batte i libri. Incassi per 200 milioni da concerti e mostre

Lamette le ali e aziona il turbo dell’economia. A Milano si concentra il 13% della spesale italiana anche se la popolazione èil 2,3%. A delineare il quadro di una città con un’altissima offerta è l’Osservatorio sui consumili a cura dell’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori (Aie), in collaborazione con Siae, e Sistema Bibliotecario della città di Milano. Un report presentato ieri all’interno di Bookcity. In soldoni, si tratta di 790,2di euro, che non contano l’acquisto di musica e cinema registrato, i videogiochi, gli ingressi in musei non comunali. La cifra è cresciuta di un terzo (esattamente del 33%) rispetto all’anno prima, certamente grazie alla fine delle restrizioni per il Covid, ma nonvisto che l’incremento è stato molto più alto del 20% a livello nazionale.