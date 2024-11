Gaeta.it - Processo per la morte di Andrea Demattei: il ministero dell’Interno riconosciuto responsabile civile

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La tragica vicenda di, il quattordicenne deceduto dopo un incidente in canoa nel fiume Entella a Chiavari, continua a sollevare interrogativi e a mettere in discussione le responsabilità delle istituzioni coinvolte. Recentemente, durante un’udienza preliminare, è emerso che ilsarà consideratonelche coinvolge due istruttori e sei vigili del fuoco. La prossima udienza è fissata per il 19 dicembre, dove si continuerà ad approfondire la questione.Il tragico incidente distava partecipando a un’attività di allenamento insieme ad altri giovani quando è rimasto intrappolato nel fiume Entella. L’incidente si è verificato a gennaio 2023, e il giovane è rimasto in acqua per un lungo periodo, subendo le conseguenze dell’ipotermia.