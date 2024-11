Puntomagazine.it - Napoli: destinatario di mandato d’arresto europeo preso a Chiaiano

I poliziotti hanno controllato l’uomo in via Nova Dietro la Vigna aed hanno accertato il provvedimento a suo caricoNella mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato ha proceduto all’arresto provvisorio ai fini di consegna di un 37enne napoletano poichédi undi arresto. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di.Ad emettere il provvedimento le autorità olandesi, per reati in materia di stupefacenti e riciclaggio, commessi nello scorso mese di febbraio a Rotterdam.Nello specifico, gli agenti del Commissariato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Nova Dietro la Vigna un soggetto a bordo di uno scooter ed hanno accertato che nei suoi confronti pendeva il provvedimento sopra citato.