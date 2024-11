Laprimapagina.it - L’URGENZA ACCENDE L’AZIONE

di Krishan Chand Sethi Questo mio nuovo articolo filosofico, scritto sulla mia stessa affermazione “Risalire dal fuoco sottostante“, tratta l’impatto della responsabilità personale e delche sorgeranno naturalmente quando si presenterà una sfida faccia a faccia. Esprime una realtà tanto vera quanto una verità universale: quando qualcosa si presenta alla nostra porta come una crisi che deve essere affrontata subito,siimmediatamente e ci spinge ad una qualche forma di azione. Il “fuoco” simboleggia situazioni serie che richiedono la nostra completa attenzione, facendoci uscire dalle nostre zone di comfort per affrontare la realtà di ciò che sta accadendo. Descrive come è soltanto di fronte ad un problema che ci riguarda che emerge la voglia di prendere decisioni e ci spinge a reagire.