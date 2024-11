Ilfattoquotidiano.it - “Le foto manipolate di me nuda? Mi sento sessualizzata ogni giorno, ricevo sempre commenti volgari. A Sanremo tornerei anche l’anno prossimo”: parla Rose Villain

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“Quando da ragazzina passavo davanti al Forum pensavo ‘prima o poi io e te ci incontreremo’”. Comincia così la lunga intervista dial Corriere della Sera. La cantautrice milanese, infatti, ha raccontato il suo rapporto con la musica e di come sia stata una cura per guarire l’inquietudine del suo carattere. Ancora, i suoi s, come quello di suonare al Forum di Assago. Sogno che realizzerà ilsettembre 2025, quando si esibirà in quel palazzetto che sin da piccola desiderava riempire.Ma ascoltando la sua musica, si trova un’altra versione di, meno allegra e sognatrice, ma più “fragile e sensibile, malinconica fin da piccola – spiega la cantautrice -. All’inizio ero spaventata arne, ma appena l’ho fatto si è acceso qualcosa. Che bambina ero? Tanto sola.