Quotidiano.net - L’America degli Hillbilly sceglie il tycoon

Roma, 7 novembre 2024 – Da europei "evoluti" potremo anche non capire e storcere il naso di fronte agli aspetti di più evidente rozzezza del trumpismo, ma di sicuro dobbiamo riconoscere che il suo messaggio è stato accolto e sostenuto in maniera radicata e profonda da milioni didi vecchio e nuovo impoverimento economico e sociale, di più antica o di più recente perdita di identità. Che una fetta rilevante e maggioritaria di "ricchi" americani potesse votare per ilera in qualche modo scontato, ma di sicuro non sarebbe bastata ad assicurargli né la vittoria né una vittoria così ampia. Sono stati, invece, gli(i "buzzurri sfigati" letteralmente, i diseredati della globalizzazione, per usare un eufemismo) a farlo trionfare. E, del resto, non è un caso (oggi più spiegabile di ieri) che Trump abbia scelto come vice-presidente quel J.